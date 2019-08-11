Курбан-байрам 31 июля закроет трамвайный маршрут на Петроградке

В пятницу, 31 июля, мусульмане отметят один из главных религиозных праздников – Курбан-байрам. Праздничные мероприятия внесут некоторые коррективы в привычную жизнь петербуржцев.
Так утром 31 июля будет закрыто трамвайное движение у Соборной мечети.
С 04:30 до 05:45 по Кронверкскому проспекту не будет ездить трамвай №6. Горожан просят взять во внимание этот факт и внимательно заранее планировать свой маршрут.
В конце прошлой недели в Петербурге у мечети заметили толпы верующих.
Фото: pixabay
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