Видео: в Петербурге у мечети заметили толпы верующих

Петербуржцы совершали намаз прямо под проливным дождем.

В пятницу, 24 июля, в Петербурге у мечети заметили огромное скопление верующих. Видео с места событий прислал мобильный корреспондент Piter.TV.

Толпы верующих заметили около квартальной мечети имеми Джафара Насибулловича на Парашютной улице. Петербуржцы совершали намаз прямо под проливным дождем.

Очевидцы отметили, что собравшиеся не соблюдают социальную дистанцию.

Отметим, что пятница для мусульман – важный день. В этот день мусульмане собираются в мечети для совместной молитвы. Непосредственно перед молитвой обязательно читается проповедь.

Ранее мы сообщали о том, что в субботу в Петербурге прогремит гроза.

Видео:Piter.TV