Кураторы Украины могут выкупить у России долг в $3 млрд

Самый оптимальный итог внесудебного урегулирования истории с долгом Киева перед Москвой в 3 млрд долларов представляет собой переуступку долговых обязательств Украины другому государству.Такое мнение высказал руководитель отдела экономики Института стран СНГ, доктор экономических наук Аза Мигранян.

В марте текущего года Высокий суд Лондона обязал Украину выплатить долг России в 3 млрд долларов в полном объеме. Помимо этого, Киев должен оплатить Москве штрафные проценты за его просрочку, сумма которых ежедневно увеличивается на 673 тысячи долларов. Также Украина обязана выплатить часть суммы за судебные разбирательства. Киев решил обжаловать это решение, обратившись в Апелляционный суд. Рассмотрение апелляции намечено на январь 2018 года. Об этом пишет ФБА "Экономика сегодня".



По мнению руководителя отдела экономики Института стран СНГ, доктора экономических наук Аза Миграняна, самый оптимальный итог урегулирования этой истории - это переуступка долговых обязательств Украины другому государству.

