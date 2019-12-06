Вход в музей возможен только при наличии маски и перчаток.

В среду, 29 июля, стало известно о том, что Кунсткамеру за первые недели успели посетить 20 тысяч человек. Об этом сообщают в пресс-службе музея.

Отмечается, что посетителям необходимо соблюдать-санитарно эпидемиологическое нормы: соблюдать социальную дистанцию и носить средства индивидуальной защиты.

Первые дни мы очень волновались, и хотим поблагодарить наших посетителей! Во-первых, за стабильный высокий интерес к нашему музею, а во-вторых, и это, пожалуй, главное — за понимание, доброжелательный настрой и соблюдение всех наших рекомендаций пресс-служба музея.

В музее просят приобретать электронные билеты — это сделает посещение Кунсткамеры более комфортным в условиях пандемии.

Ранее мы сообщали о том, что в Петербурге из-за пандемии Курбан-байрам отметят в новом формате.

Фото:википедия