Россиянка обыграла на поле американку Стивенс.

Российская спортсменка Вероника Кудерметова вышла в полуфинал теннисного турнира в Чарлстоне. Она обыграла американскую представительницу Стивенс в рамках мероприятия, организованного Женской теннисной ассоциацией (WTA). Встреча завершилась с результатом 6:3, 6:4 в пользу 23-летней россиянки. В следующий раз она выйдет на корт против испанки Паулы Хиберт.

Напомним, что призовой фонд соревнований составляет 565,53 тысяч долларов. На данный момент Кудерметова занимает 38-е место в рейтинге WTA. Ее лучшим результатом считается выход в третий круг на Открытых чемпионатах Австралии и Франции в рамках турниров серии Большого шлема. А 28-летняя Стивенс занимает находится на 57-ом месте списка. Она одержала шесть побед под эгидой ассоциации.

Соревнования в Чарлстоне проходят на грунте и относится к категории WTA 500. Действующей чемпионкой является американка Мэдисон Киз, которая выиграла в финале 2019 года.

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Видео: YT / WTA