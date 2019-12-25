Кудерметова и Веснина вышли в финал парного разряда Уимблдона

Россиянки сразятся с китаянкой и бельгийкой.

Российские спортсменки Вероника Кудерметова и Елена Веснина вышли в финал женского парного разряда Уимблдона. Турнир серии Большого шлема проводится в Великобритании. Уже вечером 10 июля теннисистки сразятся за титул. Встреча пройдет на центральном корте Всеанглийского клуба лаун-тенниса и крокета. Игра начнется в 17:30 по местному времени. Наши соотечественницы выйдут против представительницы китайского Тайбэя Се Шувей и бельгийки Элизы Мертенс

В полуфинале турнира Веснина и Кудерметова переиграли теннисисткой из США и Австралии Кэролайн Доулхайд и Сторм Сэндерс. Матч длился три сета на протяжении 2,5 часов. В конце российские спортсменки отыграли три матчбола.

Веснина и Кудерметова вышли в полуфинал Уимблдона в парном разряде.

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