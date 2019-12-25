Веснина и Кудерметова вышли в полуфинал Уимблдона в парном разряде

В следующий раз россиянки сразятся с американкой и австралийской.

Российские спортсменки Елена Веснина и Вероника Кудерметова вышли в полуфинал Уимблдона в парном разряде. В рамках четвертьфинала теннисистки одолели представительниц Чехии Барбору Крейчикову и Катерину Синякову. Игра завершилась с результатом 6:7 (6:8), 6:4, 9:7. В следующий раз победительницы матча сразятся на корте с американкой Кэролайн Доулхайд и австралийкой Сторм Сандерс.

Напомним, что Елена Веснина является победительницей Roland Garros в 2013 году, US Open в 2014 и Уимблдона в 2017 в паре с Екатериной Макаровой. Двушка также имеет в своем арсенале золотые медали за Олимпиаду 2016 года. Лучшим итогом выступления Вероники Кудерметовой на Большом шлеме в парном разряде стал выход в полуфинал US Open 2020 года. Тогда она играла в паре с Анной Блинковой.

Ранее в одиночном разряде 34-летняя Веснина во втором круге Уимблдона проиграла американке Кори Гауфф, а 24-летняя Кудерметова в первом круге уступила швейцарке Виктории Голубич.

Андрей Рублев вышел в четвертый круг Уимблдона.

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