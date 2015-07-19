Куда сходить в Петербурге на неделе с 8 по 12 ноября

Piter.TV предлагает небольшую подборку мероприятий для будней на неделе с 8 по 12 ноября.

Петербург возвращается к рабочим и культурным будням после недельного локдауна, восстанавливают режим и готовятся встречать посетителей общепит, магазины, выставочные пространства и кинотеатры. Piter.TV также возвращается к публикации подборок мероприятий для будних дней: посмотрите, куда можно сходить после работы на неделе с 8 по 12 ноября.

Понедельник, 8 ноября

Вечером первого рабочего дня советуем пойти в "Буквоед" на Невском проспекте – там организуют творческую встречу двух писателей-фантастов. Юрий Некрасов, снискавший известность за роман "Золотая пуля", и Дмитрий Колодан, ставший лауреатом премий "Дебют", "РосКон" и "Звездный мост", представят свои новые книги. Кроме того, авторы обсудят с поклонниками современные готические сказки, ужасы и мистику, ответят на вопросы и обязательно подпишут книги.

Вход на встречу свободный, с собой обязательна медицинская маска.

Начало в 19.00, Невский пр-т, 46.

Вторник, 9 ноября

На случай, если после работы хочется домой, предлагаем онлайн-фестиваль "Мы выбираем жизнь! Мир без наркотиков". Более 15 групп и исполнителей ("Пилот", "Ангел небес", "Электропартиzаны", Олег Гаркуша, Анвар Либабов и многие другие) соберутся на одной сцене, чтобы напомнить поклонникам о ценности жизни и необходимости бороться с зависимостями, а профессиональные психологи за кадром, в студии фестиваля, дадут советы нуждающимся и ответят на вопросы пользователей в прямом эфире. Фестиваль называют честным диалогом знаменитых людей и творческой молодежи, знакомых с наркоманией, алкоголизмом и депрессией и сумевших побороть эти тяжкие состояния.

Начало в 16.00 в группах фестиваля и на ютуб-канале "Окна открой".

Среда, 10 ноября

В библиотеке "Шкаф" последнюю неделю работает выставка художницы Анны Тимковой "100 лиц", это последний шанс посмотреть на коллекцию из сотни портретов, созданных в период первого коронавирусного локдауна. С февраля прошлого года по март нынешнего года Тимкова написала 63 женских, 34 мужских и 3 детских портрета людей из нескольких десятков стран, работая в разных техниках и используя различные материалы. По словам автора, этот эксперимент помог ей справиться с нехваткой вдохновения на карантине и выйти из состояния неопределенности.

Выставка работает с 12:00 до 20:00, улица Маршала Тухачевского, 31.

Четверг, 11 ноября

Соскучившимся по музыке советуем концерт ансамбля "Барокко", он пройдет в Соборе Феодоровской иконы Божией Матери. Коллектив флейтистов, пианистов, скрипачей и вокалистов исполнит произведения величайших Баха, Моцарта и Вивальди, а также Дмитрия Бортнянского и Александра Гольденвейзера.

Вход бесплатный, но приветствуются пожертвования. Справки по телефону: 89110013712.

Начало в 19.00, л. Миргородская, 1-B, литера A.

Пятница, 12 ноября

В завершение недели рекомендуем интересную лекцию в Планетарии №1: исследовательница Алина Кондратова расскажет о современной философии, ее темной стороне и неожиданной связи с опытом восприятия музыки. Слушатели смогут обсудить темные онтологии, витализм и киберготику, а спикер объяснит основные тезисы главные философских направлений, их сходства и различия и обращение западной культуры к звуку.

Лекция бесплатная, но нужно успеть зарегистрироваться.

Начало в 19.00, набережная Обводного канала, 74 лит. Ц.

Коллаж: Piter.TV

Фото: pexels; ВКонтакте / ШКАФ | библиотека | арт-резиденция; ВКонтакте / Петербургский КЦ и Ансамбль "Барокко";