Куда сходить в Петербурге на неделе с 15 по 19 ноября

Piter.TV предлагает подборку мероприятий для будней на неделе с 15 по 19 ноября.

Вечера после работы необязательно должны быть заполнены бытовыми делами и обязанностями – в них может быть место прогулкам, вылазкам в театр и кино, походам на концерты и выставки. Piter.TV предлагает подборку мероприятий для будней на неделе с 15 по 19 ноября.

Понедельник, 15 ноября

Первый послерабочий вечер предлагаем скоротать на киносеансе: в клубе "Братья Люмьер" будут показывать фильм Алексея Германа-младшего "Дело", эта картина вышла в 2021 году. Лента повествует о преподавателе вуза из небольшого города, который вступает в борьбу за справедливость, свои идеалы и имя и даже собственное существование. В фильме снимались: Мераб Нинидзе, Светлана Ходченкова, Анна Михалкова, Саша Бортич, Александр Паль.

Регистрироваться на сеанс не нужно – достаточно немного заранее прийти. Плата за показ – донейшн, его рекомендованная сумма 150 рублей.

Начало в 20.00, Биржевая линия В.О., 8/10.

Вторник, 16 ноября

Во вторник загляните в арт-кафе "Книги и кофе", где организуют научно-популярное ток-шоу "Разберем на атомы" – и кофе попьете, и послушаете кое-что интересное о науке и счастье. В этот раз трое экспертов (все – ученые и доктора различных наук) разберут понятие счастья с точки зрения нейрохимии, экономики и лингвистики, расскажут, как бороться с хандрой, и о том, как счастье связано с куском пирога. Несомненно будет интересно!

Вход свободный, но предварительно нужно зарегистрироваться. Не забывайте маски.

Начало в 19.30, Гагаринская улица, 20. Начало в 19:30.

Среда, 17 ноября

Вечер среды получится лекционным – мы не смогли удержаться от рекомендации сразу двух интереснейших лекций. Теперь выбирайте, о чем хотите послушать: о культуре питания купечества или работе смотрителя маяка?

Первая лекция, на которую организаторы рекомендуют прийти сытыми, посвящена купеческим традициями хлебосольства. Культуролог Мария Беллон расскажет, как справлялись семейные торжества купцов, от какой еды ломились столы, что ели и пили купцы и купчихи в течение дня и каким у них было представление о дворянстве. Осторожно: на лекции прозвучит множество вкусных и дразнящих названий блюд! Вход свободный, но нужна предварительная запись.

Начало в 19.00, библиотека "Маяк", Ленинский пр-т, 92/1.

Вторая лекция будет о смотрителях маяка. Чем занимаются эти люди на самом деле и не сходят ли с ума от одиночества, как устроен маяк и сколько в нем комнат – обо всем этом расскажет сотрудница Музея маячной службы Ирина Босенко. Также слушателей ждут живые истории из службы смотрителей на Дальнем Востоке и Балтике. Вход свободный.

Начало в 18.30, Открытая Гостиная библиотеки имени Лермонтова, Литейный пр.19.

Четверг, 18 ноября

После работы в четверг советуем театральную постановку в музее Анны Ахматовой в Фонтанном доме. Спектакль "Возвышенный жираф. Жизнь и поэзия господина Гумилева" предлагает необычное прочтение образа поэта Серебряного века. В постановке Николай Гумилев, "на всю жизнь оставшийся 13-летним подростком", предстает романтиком и любителем путешествий. Герой с юмором и без пафоса поведает о тяжкой истории своей страны и собственной судьбе. Билеты можно купить здесь.

Начало в 19.00, Литейный пр-т, 53.

Пятница, 19 ноября

Для завершения недели отлично подойдет спокойная и гармоничная выставка рисунков графа Павла Строганова в Русском музее. Мягкие акварели и карандашные зарисовки изображают пейзажи России, а также Сорренто и его окрестностей. Большинство представленных на выставке рисунков Строганов сделал, путешествуя с семьей по Италии. 60 работ графа, авторство которых доказывали специальными исследованиями, показывают зрителям впервые.

Напоминаем, что на все культурные мероприятия возможно попасть только с QR-кодом. Здесь мы рассказывали, как его получить.

Традиционная подборка мероприятий на выходные появится на нашем сайте в пятницу. Следите за обновлениями!

Коллаж: Piter.TV

Фото: Кинотеатр.ру; pexels; ВКонтакте / Музей Анны Ахматовой в Фонтанном Доме