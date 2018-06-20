Куда сходить в Петербурге 19 апреля?

Piter.TV публикует рассказывает о лучших выставках и концертах, подходящих для пятничного вечера.

1. В "Люмьер - Холле" покажут "Сад сновидений"

"Люмьер Холл" приглашает в "Сад сновидений". Это выставка интерактивных инсталляций, включающая15 зон - кошмар, осознанный сон, вещий сон и другое.

2. В Музее советских игровых автоматов пройдет вечер живого джаза "JazzLIke"

Вы не услышите шаблонных "хитов". Только творчество в чистом виде. Музыканты вкладывают максимум искренности и эмоций в свое выступление.

3. В киноцентре "Родина" состоится показ фильма "Микеланджело. Бесконечность"

Первый в истории художественно-документальный фильм об абсолютном гении Ренессанса. Его выпускают создатели "Музеи Ватикана в 3D" и "Кавараджо. Душа и кровь".

4. В "Этажах" проходит выставка "Вдохновение Японией"

Исследователи признают "японизм" ключевым влиянием в развитии импрессионизма и постимпрессионизма. У каждого художника конца 19-го начала 20-го века была своя история, связанная с японским искусством.

5. На Васильевском острове открылась выставка PROКОСМОС: "Межпланетные путешествия"

Эта выставка - множество необычных экспонатов из крупнейших музеев космонавтики в пространстве Nautilus на Васильевском острове.