Кастрированная мумия из Эрмитажа оказалась больна синдромом Марфана

Мумия из Эрмитажа оказалась кастрированным жрецом с кучей болезней

Известную мумию из Эрмитажа вывезли в городскую больницу №122 им Л.Г. Соколова для обследования на магнитно-резонансном и компьютерном томографах. В Результате исследования, оказалось, что мумия – это кастрированный 35-летний мужчина, передает Интерфакс.

Ученые установили, что у мужчины при жизни были заболевания, связанные с опорно-двигательным аппаратом, а также синдром Марфана – передающаяся по наследству патология соединительной ткани.

Также ранее были высказаны теории даже о женском поле мумии, но экспертиза подтвердила, что мумия при жизни была жрецом ростом не выше 170 см. Кастрировали ли его при жизни или уже при мумификации и зачем это сделали, установить не удалось, так как по мнению экспертов таких традиций в Египте не существовало. Видимо эту тайну не сможет раскрыть даже сверхсовременное оборудование.