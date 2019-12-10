Бородина сравнила суррогатное материнство с торговлей людьми

В качестве альтернативы она предложила усыновление.

Ведущая скандального реалити-шоу "Дом 2" резко высказалась о суррогатном материнстве. Она сравнила его с современной формой торговли людьми. В качестве альтернативы звезда Instagram предложила усыновление.

У самой Ксении Бородиной есть две дочери: Маруся от первого брака и Теона от брака с Курбаном Омаровым. В своем блоге телеведущая часто делится советами по воспитанию детей и рассказывает, какие ценности им прививать. Так, в одной из публикаций Бородина раскритиковала Анджелину Джоли за плохое воспитание дочери, которая хочет сменить пол.

Ранее Оксана Самойлова рассказала, как протекает четвертая беременность.

Видео: YouTube / borodylia