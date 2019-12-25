Решение проблемы в течение двух недель будет предложено федеральным правительством, Минпромторгом.

Крупную опреснительную станцию построят для водоснабжения Симферополя. Об уникальном для России проекте рассказал глава Крыма Сергей Аксёнов.

С 24 августа в Симфирополе и 39 селах в Симферопольском и Бахчисарайском районах начнётся режим ограничений в водоснабжении. Воду будут подавать по графику. Причина — засуха и обмеление трёх водохранилищ. Из-за этого подача питьевой воды в город уменьшена в два раза - до 70 тысяч кубометров. Воду горожанам подают только утром и вечером.

Решение проблемы в течение двух недель будет предложено федеральным правительством, Минпромторгом, заявил Аксёнов.

Ранее в Крыму за русофобию и бандеровщину уволят нового вице-мэра Ялты.

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