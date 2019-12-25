На Херсонской улице могут построить отель

Назначение участка по Генплану и ПЗЗ различается.

Основатель компании "Yard Group" Андрей Кошкин купил земельный участок недалеко от Александро-Невской лавры. На Херсонской улице могут построить апарт-отель или гостиницу.

При этом приобрел участок не "Yard Group", а ООО "Лагуна". Первая компания занимается строительством апарт-отелей и жилья.

Как узнал "Деловой Петербург", объект располагается по адресу Херсонская улица, 43/12, строение Б. По Генплану города этот участок относится к общественно-деловой зоне (зона Д), а по правилам землепользования и застройки – к общественно-деловой подзоне объектов многофункциональной общественно-деловой застройки и жилых домов (ТД1-1).

Ранее Piter.tv сообщил о том, что для крытого рынка у станции метро "Бухарестская" нашли покупателя.

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