Крупье с Петроградки стала фигуранткой уголовного дела

Трое ее "коллег" уже осуждены за организацию незаконного бизнеса.

Петербурженка предстанет перед судом в Петербурге за работу крупье в подпольном казино города.Женщину обвиняют в организации нелегальной игорной зоны. В ситуации будет разбираться Петроградская районная инстанция.

Следствие полагает, что фигурантка тасовала карты и выдавала их игрокам. Также местная жительница контролировала очередность ходов азартных "спортсменов". За преступные действия ей платили 400 рублей ежечасно. Отметим, что по данному делу также проходят еще трое участников. "Коллеги" осуждены.

Напомним, что ЗакС Петербурга разберется с гайд-парками и митингами.

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