Иномарка завалилась на бок после ДТП на перекрестке Пинегина и Берггольц

Участники аварии живы.

Около 10 утра в среду, 15 июля, на перекрестке улиц Берггольц и Пинегина произошло ДТП. Как рассказали местные жители, ставшие свидетелями аварии, одна легковушка не пропустила другую.

В результате жесткого столкновения темная иномарка завалилась на бок, у машины полностью разбилось лобовое стекло и помялись крыша и левая сторона. По словам очевидцев, участники аварии живы, потребовалась ли кому-то помощь медиков, не уточняется. На место уже прибыли городские службы.

На этом перекрестке бесконечные аварии, потому что на знаки никто не смотрит.И по Ольги Берггольц носятся как ума лишенные. отметили петербуржцы в соцсети

Ранее мы сообщали, что на перекрестке шоссе Революции и Большеохтинского проспекта произошло ДТП

Фото: Олег Балашов, ДТП и ЧП | Санкт-Петербург / "ВКонтакте"