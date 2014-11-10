Кронштадтский морской завод покинула подлодка "Ленинский комсомол"

Во время ремонта специалисты заменили дефектные части легкого корпуса, покрасили и приварили опору для транспортировки и установки К-3 в Музее военно-морской славы.

В среду, 22 июня, Кронштадтский морской завод покинула атомная подводная лодка К-3 "Ленинский комсомол". Об этом рассказал проекта "Остров Фортов", передают "Невские новости".

По словам представителя, лодка пришвартовали к Зимней пристани Кронштадта, где она пробудет до середины июля. Затем подлодку отбуксируют в Выборг, где она будет погружена на специальную баржу, с помощью которой К-3 будет доставлена к месту вечной стоянки в парке "Остров фортов".

Во время ремонта специалисты заменили дефектные части легкого корпуса, покрасили и приварили опору для транспортировки и установки К-3 в Музее военно-морской славы.

Отмечается, что перевозка подлодки состоится в августе и станет грандиозным событием, поскольку корабль такого размера — его масса составляет свыше 2,5 тыс. тонн — ранее никогда не транспортировали сухим путем. Так, будут демонтированы на пути следования дорожные знаки, светофоры и теплосети, а также более 800 метров бордюров. Все объекты восстановят после завершения этой сложной операции.

Фото: пресс-служба "Острова фортов"

