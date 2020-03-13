Криштиану Роналду прокомментировал ситуацию с пандемией коронавируса

Нападающий "Ювентуса" поддержал всех, кто борется с этой болезнью.

Португальский нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду выступил с обращением по ситуации с коронавирусом, из-за которого были приостановлены многие футбольные турниры.

"Мир сейчас переживает трудный момент, требующий от нас повышенного внимания и заботы друг о друге. Сегодня я говорю не как футболист, а как сын, отец и человек, вокруг которого происходят эти события. Важно следовать рекомендациям Всемирной организации здравоохранения и властей, они помогут разобраться с ситуацией" - написал игрок в своем аккаунте в Instagram.

Роналду выразил поддержку своему одноклубнику, Даниэле Ругани. У итальянского защитника был диагностирован коронавирус. Также португалец поддержал врачей, которые подвергают свою жизнь опасности, чтобы спасти других.

Напомним, что сегодня УЕФА приостановила Лигу чемпионов и Лигу Европы из-за угрозы распространения коронавируса.

Видео: YouTube / Cristiano Ronaldo