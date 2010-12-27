Криптовалюта занимает уверенное место в финансовой системе

Эксперт рассказывает о будущем криптовалют и о их становлении в рыночной системе

Инвестиционный банк Goldman Sachs недавно ввел фьючерсы, подобные нефти, на биткоин. Экономист Дмитрий Адамидов рассказывает ФБА "Экономика сегодня" о будущем криптовалют. Он связывает введение фьючерсов с падением курса биткоина до 10 тысяч долларов.

" Именно из-за введения фьючерсов на биткоин, его стоимость и упала с 20 тысяч долларов за единицу до нынешних уровней. Просто потому, что благодаря этому инструменту стало возможным играть на понижение" – Дмитрий Адамидов

Эксперт так же отмечает логичность поступка Goldman Sachs – со стороны потребителей есть горячий интерес к данному финансовому инструменту, криптовалюта на территории США разрешена, следовательно в правовой стороне проблем фьючерсы на биткоин не создадут. Он утверждает, что между фьючерсами на нефть и на биткоин нет никакой разницы.

Однако он отмечает отсутствие материальной подоплеки за цифровой валютой.

"На сегодня биткоин – это не платежное средство, поскольку за любым обязательством должна стоять какая-то ценность, чтобы подобный финансовый инструмент считался обеспеченным. Это как раз нужно для того, чтобы курс такой криптовалюты не менялся так резко, как сегодня, когда он определяется путем банальных спекуляций." – Дмитрий Адамидов

Адамидов сравнивает криптовалюты с финансовым пузырем, в особенности не биткоины. Также это усугубляется тем, что большая часть криптовалюты принадлежит ограниченному кругу лиц.

Экономист заявляет, что в частности держатели цифровой валюты заинтересованы в медленных "сдуваниях" ее стоимости, что позволит выгодно продать существующие активы.

"На практике люди с помощью быстрой прибыли бегут в криптовалюты и пытаются заработать на том буме, который на этом направлении в настоящее время имеется." – Дмитрий Адамидов