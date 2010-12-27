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Криптовалюта занимает уверенное место в финансовой системе
Сегодня, 18:15
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justhuman67
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Криптовалюта занимает уверенное место в финансовой системе

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Эксперт рассказывает о будущем криптовалют и о их становлении в рыночной системе

Инвестиционный банк Goldman Sachs недавно ввел фьючерсы, подобные нефти, на биткоин. Экономист Дмитрий Адамидов рассказывает ФБА "Экономика сегодня" о будущем криптовалют. Он связывает введение фьючерсов с падением курса биткоина до 10 тысяч долларов.

" Именно из-за введения фьючерсов на биткоин, его стоимость и упала с 20 тысяч долларов за единицу до нынешних уровней. Просто потому, что благодаря этому инструменту стало возможным играть на понижение"

Дмитрий Адамидов

Эксперт так же отмечает логичность поступка Goldman Sachs – со стороны потребителей есть горячий интерес к данному финансовому инструменту, криптовалюта на территории США разрешена, следовательно в правовой стороне проблем фьючерсы на биткоин не создадут. Он утверждает, что между фьючерсами на нефть и на биткоин нет никакой разницы.

Однако он отмечает отсутствие материальной подоплеки за цифровой валютой.

"На сегодня биткоин – это не платежное средство, поскольку за любым обязательством должна стоять какая-то ценность, чтобы подобный финансовый инструмент считался обеспеченным. Это как раз нужно для того, чтобы курс такой криптовалюты не менялся так резко, как сегодня, когда он определяется путем банальных спекуляций."

Дмитрий Адамидов

Адамидов сравнивает криптовалюты с финансовым пузырем, в особенности не биткоины. Также это усугубляется тем, что большая часть криптовалюты принадлежит ограниченному кругу лиц.

Экономист заявляет, что в частности держатели цифровой валюты заинтересованы в медленных "сдуваниях" ее стоимости, что позволит выгодно продать существующие активы.

"На практике люди с помощью быстрой прибыли бегут в криптовалюты и пытаются заработать на том буме, который на этом направлении в настоящее время имеется."

Дмитрий Адамидов

Фото: Pixabay

Теги: goldman sachs , биткоин , криптовалюта , новости блокчейн , финансовая система , фьючерсы на биткоин
Категории: Мировые новости

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