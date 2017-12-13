Криминалисты и следователи Петербурга и Ленобласти провели масштабные учения

Сотрудники следственного управления взорвали "учебную" бомбу ради получения навыка работы с взрывным устройством.

Криминалисты и следователи Петербурга и Ленобласти вышли “в поле” на проведение учебных мероприятий и практических заданий с использованием спецтехники. Руководители отделов показали сотрудникам особенности работы со взрывными устройствами.





Специалисты тренировались выполнять задания в рамках осуществления угрозы срабатывания “взрывного устройства”. В учебных целях оперативники провели пробный взрыв муляжа бомбы.





Совместно с экспертами из управления ФСБ разобраны наиболее частые ошибки при взаимодействии с опасными веществами, их обнаружением и отработке навыков с техническими устройствами.

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