В ФСБ задержали 52-летнего жителя Крыма, подозреваемого в экстремизме.

Крымчанина заподозрили в причастности к "Свидетелям Иеговы" (экстремистская организация, запрещенная на территории РФ решением Верховного суда с апреля 2017 года). По данным регионального пограничного управления ФСБ России, 52-летний местный житель может быть причастен к деятельности экстремистов. У него дома прошли обыски, в ходе которых оперативники нашли религиозную литературу. Все находки отправлены на экспертизу.

В ходе обследования помещений по двум адресам в поселке Симеиз, к которым имел непосредственное отношение подозреваемый, были обнаружены и изъяты из оборота книги и брошюры религиозного толка сообщение ФСБ России по Крыму

В настоящее время правоохранительные органы проводят дополнительную проверку. Собранные материалы будут переданы для организации административного расследования и возможного уголовного производства.

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