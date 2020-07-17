В Томске арестовали вице-мэра города, обвиняемого во взяточничестве. Соответствующее решение вынес Кировский районный суд. Евгений Суриков в течение двух месяцев будет находиться под стражей. Об этом рассказала представительница регионального управления Следственного комитета РФ Елена Лебедева.
Суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца
Елена Лебедева, СК РФ по региону
Напомним, что 16 июля правоохранительные органы задержали заместителя мэра города Томск, отвечающего за общие вопросы и безопасность. На основании материалов ФСБ в отношении чиновника было возбуждено уголовное дело по статье за получение взятки в крупном размере. Следствие считает, что Евгений Суриков с 2016 по 2018 года получил от определенной женщины денежные средства за покровительство на ее должности.
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