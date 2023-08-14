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Креславский вручил грамоты сотрудникам Комстроя и подведомственных учреждений

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Глава Комитета по строительству отметил высокий вклад специалистов в повышение качества стройки.

Сотрудники Комитета по строительству Санкт-Петербурга и подведомственных учреждений получили награды накануне профессионального праздника. Благодарственные письма и почётные грамоты коллегам вручил председатель комитета Игорь Креславский.

Он отметил высокий вклад специалистов в повышение качества стройки, цифровизацию отрасли и обеспечение города социальными объектами, сообщил портал "Строительный Петербург".

Среди прочих наградами были отмечены специалисты Фонда капитального строительства и реконструкции, а также ряда управлений Комитета по строительству.

Видео: портал "Строительный Петербург"

Теги: игорь креславский, комстрой
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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