Креславский вручил грамоты сотрудникам Комстроя и подведомственных учреждений

Сотрудники Комитета по строительству Санкт-Петербурга и подведомственных учреждений получили награды накануне профессионального праздника. Благодарственные письма и почётные грамоты коллегам вручил председатель комитета Игорь Креславский.
Он отметил высокий вклад специалистов в повышение качества стройки, цифровизацию отрасли и обеспечение города социальными объектами, сообщил портал "Строительный Петербург".
Среди прочих наградами были отмечены специалисты Фонда капитального строительства и реконструкции, а также ряда управлений Комитета по строительству.
Видео: портал "Строительный Петербург"
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