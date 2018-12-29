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Крещенские купания в Выборге пройдут на набережной Адмирала Апраксина
Сегодня, 11:50
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KaterinaKono13

Крещенские купания в Выборге пройдут на набережной Адмирала Апраксина

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Купания будут проходить с 19.00 часов 18 января до 02.00 часов 19 января и с 08.00 до 23.00 часов 19 января. 

В Выборге купель будет оборудована на набережной Адмирала Апраксина, рядом с причалом "Фаворит" (напротив Выборгского замка). Купания будут проходить с 19.00 часов 18 января до 02.00 часов 19 января и с 08.00 до 23.00 часов 19 января. 

Для комфорта горожан будут обустроены места для переодевания и обогрева, организовано дежурство оперативных служб. 

Обращаем внимание на то, что купание с 02.00 до 08.00 19 января запрещено

Кроме того, движение транспорта по набережной Адмирала Апраксина будет перекрыто с 17.30 18 января до 02.00 19 января. Проезд на городской пляж будет организован по ул. Штурма. 

В ряде поселений Выборгского района также оборудуют места для крещенских купаний: 

  • Советское городское поселение – пос. Советский, бухта Советская, пляж; 
  • Приморское городское поселение – территория пирса "Яхт-клуба"; 
  • Полянское городское поселение – пос. Приветнинское, бухта Тихая; 
  • Рощинское городское поселение – пос. Рощино, левый берег реки Рощинка; 
  • Первомайское сельское поселение – пос. Ленинское, река Сестра, у моста. 
  • Просьба соблюдать меры безопасности.

Источник: пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО

Фото: паблик соцсети "ВКонтакте" "Интересный Выборг"

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Категории: Выборг,

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