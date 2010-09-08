Крепость Орешек готовится к 700-летнему юбилею

До конца этого года будет закуплен мощный дизельный генератор для постоянного электроснабжения, к следующему сезону – будут благоустроены дорожки.

В 2023 году крепости Орешек исполнится 700 лет. К этой знаменательной дате Музей истории Санкт-Петербурга, филиалом которой она является, проведет целый ряд работ.

Центральное конструкторское бюро морской техники "Рубин" уже отремонтировало теплоход "Айгюн", который обеспечивает связь Орехового острова с сушей. До конца этого года будет закуплен мощный дизельный генератор для постоянного электроснабжения, к следующему сезону – будут благоустроены дорожки.

Как сообщил "Петербургскому дневнику" гендиректор Музея истории Санкт-Петербурга Владимир Кириллов, есть и другие проекты, которые музей надеется осуществить с помощью ПАО "Газпром". Один из проектов предполагает восстановления кладки крепости, которая скрыта под 3,5 метрами культурного слоя.

Очень важно, чтобы люди видели тот первый камень, который закладывал в основу Орешка внук Александра Невского князь Юрий Данилович. Владимир Кириллов

Фото: ВКонтакте / Крепость Орешек. Музей (Юлия Дьякова)