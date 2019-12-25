Кремль пояснил высказывание Путина о хорьковых целях

Журналисты попросили чиновника уточнить, о чём говорил президент.

Кремль пояснил высказывание президента России Владимира Путина о хорьковых целях людей, которые зовут людей на незаконные акции. С заявлением выступил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Журналисты попросили чиновника уточнить, о чём говорил президент.

Он говорил о тех, кто призывает детей выходить на улицы, нарушая законы, участвовать в несогласованных, неразрешенных акциях. Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента России

По его словам, данное высказывание также касается, кто вызывает о несовершеннолетних суицидальные наклонности.

Ранее Песков назвал неприемлемыми новые санкции США против России.

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