Он призвал не цепляться к словам.

Кремль ответил на противоречия в заявлениях МИД и СВР по "Новичку". С заявлением выступил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, пишет ТАСС.

Он считает, что противоречий в заявлениях ведомств по поводу химического оружия нет, так как Россия выполнила все свои международные договорённости по конвенции и уничтожила его. Песков отметил, что применение химоружия в ситуации с Алексеем Навальным нужно ещё доказать, чем российская сторона сейчас занимается.

Нарышкин говорил о том, что все запасы химического оружия уничтожены, это сертифицировано международными наблюдателями. Дмитрий Песков, официальный представитель Кремля

Он призвал не цепляться к словам.

Ранее Песков прокомментировал непризнание Лукашенко некоторыми странами.

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