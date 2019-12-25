Сценарий экс-послов США Песков назвал нереалистичным.

Кремль назвал абсурдом идеи давления на Россию из-за Крыма на фоне коронавируса. Об этом журналистам рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Чиновник отметил, что предложение бывших послов США по ситуации с полуостровом является "абсурдным и нереалистичным". В Москве не считают, что иностранным коллегам удастся надавить на Россию в условиях распространения коронавирусной инфекции.

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Напомним, что ранее журнал NPR опубликовал статью с инициативой трех экс-дипломатов из США, которые работали в Киеве. Стивен Пайфер, Джон Хербст и Уильям Тейлор предложили Дональду Трампу заявить о возможном снятии международных ограничений с России, если в ответ Москва вернет Украине Крым.

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