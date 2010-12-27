Кремль берет ответственность за цены отелей в Петербурге на время Чемпионатов мира и Европы по футболу

Власти определят сколько будут стоить отели для проживания во время главных матчей 2018 и 2020 года в Санкт-Петербурге.

11 октября стало известно, что правительство России приняло решение о том, что будет само прослеживать и регулировать цены на отели в Санкт-Петербурге в периоды чемпионата мира по футболу - 2018 и чемпионата Европы - 2020.

Напомним, что тарифы на 2018 год для пятизвездочного отеля в сутки максимальная цена - 700 тысяч рублей, для четырехзвездочного – 85,5 тысяч рублей, трехзвездочного - 30 тысяч рублей.

Чемпионат мира по футболу 2018 - 21-й ЧМ по футболу ФИФА, его финальная часть пройдёт в России с 14 июня по 15 июля 2018 года. Отметим, что Россия впервые станет страной-хозяйкой мирового чемпионата по футболу.

Чемпионат Европы по футболу 2020 года - 16-е первенство Европы по футболу пройдёт летом 2020 года. Это будет второй Чемпионат Европы, в финальной части которого будут играть 24 сборные, и первый, который пройдет не на территории одной либо двух граничащих друг с другом стран, а на 13 стадионах 13 городов 13 стран-членов УЕФА - от России и Венгрии до Англии и Германии.