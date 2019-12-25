Кредитная СберКарта признана самой выгодной в России по версии Frank RG 

По оценке экспертов, Сбер предлагает лучшие условия по кредитке среди аналогичных карт.

Кредитную СберКарту назвали самой выгодной в сегменте кредитных карт с длительным льготным периодом на российском рынке. Об этом говорится в исследовании аналитической и консалтинговой компании Frank RG, которое провели в связи с запуском нового продукта Сбербанка.

По оценке экспертов, у Сбера лучшие условия по кредитке среди аналогичных карт. Банк предлагает своим клиентам до 120 дней беспроцентного периода по принципу "месяц тратишь – три гасишь". За обслуживание карты платить не нужно.

Ставка для всех видов операций по карте в категории "Здоровье" и для онлайн-покупок в СберМегаМаркете рекордно низкая – 9,8%, для всех остальных операций – 17,9%, а кредитный лимит составляет до 1 млн рублей. Открыть карту можно онлайн за 2 минуты. Александр Ведяхин, первый заместитель Председателя Правления Сбербанка

По инициативе Сбербанка мы провели оценку нового карточного продукта — кредитной СберКарты. Мы подтверждаем, что команде крупнейшего банка страны удалось предложить клиентам самый выгодный кредитный продукт в сегменте карт с длительным льготным периодом. Юрий Грибанов, генеральный директор аналитической и консалтинговой компании Frank RG

Во время исследования специалисты Frank RG оценивали кредитные карты по разным параметрам. В их числе, стоимость годового обслуживания, беспроцентный период, программы лояльности, процентные ставки, кредитный лимит, снятие наличных, график платежей, инновационные решения.

Подробнее о новой кредитной СберКарте можно узнать на сайте банка.

Фото: Piter.TV