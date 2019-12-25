Кредитная СберКарта признана самой выгодной в России по версии Frank RG 

Кредитную СберКарту назвали самой выгодной в сегменте кредитных карт с длительным льготным периодом на российском рынке. Об этом говорится в исследовании аналитической и консалтинговой компании Frank RG, которое провели в связи с запуском нового продукта Сбербанка.
По оценке экспертов, у Сбера лучшие условия по кредитке среди аналогичных карт. Банк предлагает своим клиентам до 120 дней беспроцентного периода по принципу "месяц тратишь – три гасишь". За обслуживание карты платить не нужно.
Ставка для всех видов операций по карте в категории "Здоровье" и для онлайн-покупок в СберМегаМаркете рекордно низкая – 9,8%, для всех остальных операций – 17,9%, а кредитный лимит составляет до 1 млн рублей. Открыть карту можно онлайн за 2 минуты.
Александр Ведяхин, первый заместитель Председателя Правления Сбербанка
По инициативе Сбербанка мы провели оценку нового карточного продукта — кредитной СберКарты. Мы подтверждаем, что команде крупнейшего банка страны удалось предложить клиентам самый выгодный кредитный продукт в сегменте карт с длительным льготным периодом.
Юрий Грибанов, генеральный директор аналитической и консалтинговой компании Frank RG
Во время исследования специалисты Frank RG оценивали кредитные карты по разным параметрам. В их числе, стоимость годового обслуживания, беспроцентный период, программы лояльности, процентные ставки, кредитный лимит, снятие наличных, график платежей, инновационные решения.
Подробнее о новой кредитной СберКарте можно узнать на сайте банка.
Фото: Piter.TV
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