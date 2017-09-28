Krec про Милонова: "Человек явно хотел бы жить лет 50 назад"

Недавно, депутат Госдумы Виталий Милонов прокомментировал рэп-батл Оксимирона и Гнойного: «Музыка помоек не подобает нашему городу. Мы должны помнить об имперском статусе. Разбудите уже в себе петербургский снобизм. Оксимирона и Гнойного стоило бы расстрелять. Затем он попросил присутствующих воспринимать последнюю фразу как «гротеск». Один из самых «питерских» рэп-исполнителей – Fuze ( гр. Krec) высказал своё мнение насчет этого предложения.

«Я не читал его интервью полностью, видел только эту цитату. Человек явно хотел бы жить лет 50 назад, когда было КГБ, и, когда можно было расстрелять человека за все, что угодно. В наше время, я надеюсь, это не «прокатит», поэтому пусть говорит, что хочет» - поделился исполнитель.

Также музыкант рассказал Piter.tv как он относится к инициативе петербургского чиновника - назвать один из переулков Питера Гнойным.

Напомним, что глава муниципального округа «Екатерингофский» Олег Смакотин предложил назвать один из переулков северной столицы в честь рэпера Гнойного.

«Ну да, Гнойные пруды или Гнойный парк, Гнойная площадь. Круто, по-моему, звучит. Нам этого не хватает в городе на болоте. Гнойный проспект. Чудесно будет просто. На Гнойной набережной пройдёмся» - смеётся Fuze.

«Если он считает, что этот человек достоин, пусть собирает петицию. Если у нас есть мост Кадырова, то почему не может быть чего-нибудь Гнойного».



Нам удалось спросить рэпера и том, почему, на его взгляд, рэперов становится всё больше и больше.

«Технологии шагнули вперёд. Записать рэп стало проще, узнать о рэпе стало гораздо проще. Донести свой рэп до масс стало проще. И, вообще, это всё растёт как снежный ком. Чем больше рэпа, тем больше рэперов. Так, мне кажется, всё что угодно может быть. Наверное, это дойдёт до какой-то точки и будет спад, но вот сейчас пока что прём в гору, берём количеством»- рассказал Артём.



Екатерина Суворова, Алиса Лукьянова

youtube.com/versusbattleru