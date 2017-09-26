Krec: "Я тоже хочу трек со Скриптонитом!"

«Urban – это улица, а beat - хип-хоп»- пояснил участник концерта – Смоки Мо .
Fuze (гр. Krec) рассказал Piter.tv о достоинствах феста, своём отношении к вирусным хитам и о желании сотрудничать с коллегами по цеху.
«Большой рэп-фестиваль, масштабный. Называется Urban beat fest. Соберутся исполнители из разных городов, разных школ репа. Из новой и старой, из питерской, из московской. Всякие разные, всея Руси и даже из Казахстана»- рассказывает музыкант.
Fuze выделил очевидный для зрителя плюс. Он может случайно знакомиться с творчеством неизвестных ему исполнителей и услышать любимого исполнителя, ради которого он пришёл.
Также мы обсудили с рэпером нашумевшие хиты, секрет их популярности и подхода к написанию текстов самого музыканта.
«В рэпе часто бывают припевы, которые состоят из двух - трёх слов. Это нормально, они во всех жанрах и в хардкор-репе, и в попсовом, и где угодно это может использоваться. Наверное, отличие хита от не хита в том, что хит запоминается. Зачастую он простой и ненавязчивый. И если ты его послушал 2 раза, то ты его запомнил навсегда. Я как-то сознательно к этому никогда не стремился. Как музыка и муза мне продиктует, так и будет» - поделился Fuze.
Также музыкант уверил, что готов обсуждать сотрудничество с другими исполнителями.
Екатерина Суворова, Алиса Лукьянова
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