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В Петербурге закрывают креативное пространство "Ткачи"
Сегодня, 15:51
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IRINA_CHALKINA

В Петербурге закрывают креативное пространство "Ткачи"

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На его месте появится бизнес-центр.

Во вторник, 10 марта, стало известно о том, что в Петербурге закрывают креативное пространство "Ткачи". Об этом сообщается в официальной группе пространства в соцсети "ВКонтакте" .

"Мы больше не сдаем пространство под мероприятия. Спасибо, что были с нами!"

— говорится в сообщении.

По данным СМИ, творческий кластер выкупила сеть бизнес-центров "Сенатор". 

Напомним, что "Ткачи" располагаются на набережной Обводного канала. Общая площадь креативного пространства составляет около 10 квадратных метров.

Ранее мы сообщали о том, что фонд президентских грантов поддержал петербургские НКО 387 миллионами рублей.

Фото:Piter.TV

Теги: новости спб, общество
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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