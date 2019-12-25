На его месте появится бизнес-центр.

Во вторник, 10 марта, стало известно о том, что в Петербурге закрывают креативное пространство "Ткачи". Об этом сообщается в официальной группе пространства в соцсети "ВКонтакте" .

"Мы больше не сдаем пространство под мероприятия. Спасибо, что были с нами!" — говорится в сообщении.

По данным СМИ, творческий кластер выкупила сеть бизнес-центров "Сенатор".

Напомним, что "Ткачи" располагаются на набережной Обводного канала. Общая площадь креативного пространства составляет около 10 квадратных метров.

Ранее мы сообщали о том, что фонд президентских грантов поддержал петербургские НКО 387 миллионами рублей.

Фото:Piter.TV