Во вторник, 10 марта, стало известно о том, что в Петербурге закрывают креативное пространство "Ткачи". Об этом сообщается в официальной группе пространства в соцсети "ВКонтакте" .
"Мы больше не сдаем пространство под мероприятия. Спасибо, что были с нами!"
— говорится в сообщении.
По данным СМИ, творческий кластер выкупила сеть бизнес-центров "Сенатор".
Напомним, что "Ткачи" располагаются на набережной Обводного канала. Общая площадь креативного пространства составляет около 10 квадратных метров.
Ранее мы сообщали о том, что фонд президентских грантов поддержал петербургские НКО 387 миллионами рублей.
Фото:Piter.TV
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