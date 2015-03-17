Кравцов заявил, что школьников познакомят с квадрокоптерами на ОБЖ

Глава Минпросвещения рассказал о будущем школьного предмета.

Российских школьников на уроках основ безопасности жизнедеятельности (ОБЖ) преподаватели познакомят с квадрокоптерами. Соответствующей информацией с журналистами "РТА Новостей" поделился министр по просвещению Сергей Кравцов. Чиновник напомнил, что в мире появляются новые технологии.

Знакомство с ними, на мой взгляд, конечно, необходимо. Но вот акцент в предмете, не просто основы безопасности жизнедеятельности, акцент и усиление компонентов, связанных с защитой Родины, на мой взгляд, очень важны. Сергей Кравцов, глава Минпросвещения РФ

Известно, что Минпросвещения обсуждает возможность переименовать уроки основ безопасности жизнедеятельности (ОБЖ) в основы безопасности и защиты Родины, а их содержание сотрудники хотят развивать дальше.

Кравцов сообщил о желающих учить украинский в Херсонской и Запорожской областях.

Фото и видео: Telegram / РИА Новости