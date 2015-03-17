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Кравцов заявил, что школьников познакомят с квадрокоптерами на ОБЖ

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Глава Минпросвещения рассказал о будущем школьного предмета.

Российских школьников на уроках основ безопасности жизнедеятельности (ОБЖ) преподаватели познакомят с квадрокоптерами. Соответствующей информацией с журналистами "РТА Новостей" поделился министр по просвещению Сергей Кравцов. Чиновник напомнил, что в мире появляются новые технологии.

Знакомство с ними, на мой взгляд, конечно, необходимо. Но вот акцент в предмете, не просто основы безопасности жизнедеятельности, акцент и усиление компонентов, связанных с защитой Родины, на мой взгляд, очень важны.

Сергей Кравцов, глава Минпросвещения РФ

Известно, что Минпросвещения обсуждает возможность переименовать уроки основ безопасности жизнедеятельности (ОБЖ) в основы безопасности и защиты Родины, а их содержание сотрудники хотят развивать дальше.

Кравцов сообщил о желающих учить украинский в Херсонской и Запорожской областях.

Фото и видео: Telegram / РИА Новости

Теги: квадрокоптеры, минпросвещения, обж, сергей кравцов, учебная программа, школы
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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