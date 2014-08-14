Кравцов: санкции не мешают реализации проекта по капремонту школ

В Минпросвещения РФ рассказали о выполнении поставленных целей согласно графику.

Глава российского министерства по просвещению Сергей Кравцов заявил о том, что западные санкции не мешают реализации проекта по капитальному ремонту школ, проводимого в рамках реализации проектов образовательной системы страны. Соответствующее заявление представитель профильного ведомства сделал в рамках пресс-конференции, посвященной реализации социально-просветительского проекта "Новая школа". Эксперт заметил, что считает беспрецедентным общий объем финансирования, выделенного на программу. Речь идет о более чем 500 миллиардов рублей, включая и региональные средства. На текущий момент в 1 450 учебных заведениях продвигаются ремонтные работы. Мероприятия должны быть завершены к 1 сентября.

Никаких сбоев здесь нет, те сроки, которые поставил президент, будут выполнены, несмотря ни на какие санкции. Они абсолютно не мешают нам реализовывать проект по капитальному ремонту. Сергей Кравцов, глава Минпросвещения РФ

Напомним, что ранее в Минпросвещения РФ рассказали, что стоимость строительных материалов для создания новых школ увеличилась. Компенсировать разницу ведомству пришлось, выделив дополнительно 19,2 млрд рублей.

Кравцов заявил, что школьная программа на Донбассе будет адаптирована.

Фото и видео: Вконтакте / Министерство по просвещению России

