Кравцов призвал добавить достижения с выставки "Россия" в новые учебники

Глава Минпросвещения оценил подготовку нового учебника по обществознанию.

Отечественые достижения, представленные на международной выставке "Россия", стоит добавить в обновленный школьный учебник по обществознанию. В настоящее время профильными структурами ведется работа над ним. Соответствующее заявление в эфире телеканала "Россия-24" сделал министр по просвещению страны Сергей Кравцов. Чиновник выступил перед журналистами во время торжественного открытия экспозиции Минпросвещения России "Просвещение: Большие перемены". Эксперт заметил, что власти повышают престиж профессии педагога и учителя. На сегодняшний день педагогическое образование остается вторым в рейтинге после информационных технологий. На некоторые специальности конкурс составляет от 10 до 18 человек на одно место.

Мы приняли решение - сегодня готовится новый обновленный учебник обществознания. И в целом те достижения, которые сегодня представлены на международной выставке "Россия" я бы в том числе в обновленный учебник обществознания. Сергей Кравцов, глава Минпросвещения РФ

Минпросвещения планирует до конца года утвердить единую систему оплаты труда для учителей.

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