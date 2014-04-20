Кравчук заявил об отставании Украины от Польши на 50 лет

Политик назвал причины такого отставания.

Первый президент Украины Леонид Кравчук заявил об отставании Киева от Варшавы в социальном и экономическом развитии на 50 лет. Такое заявление политик сделал во время интервью для местного издания УНИАН. Глава делегации в Трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта на Донбассе отметил, что сложившееся положение обусловлено тем, что внутри государства отсутствует единая национальная стратегия, а также регулярно среди населения происходят конфликты на почве исторических разногласий.

Мы вынуждены примириться. Ведь если мы не примиримся, то строить страну мы будем с большим отставанием. Леонид Кравчук, экс-президент Украины

Эксперт уверен, что историческое прошлое страны не должно становиться причиной для разногласий в настоящее время.

Экс-президент Украины сообщил об историческом событии на переговорах по Донбассу.

Фото: YouTube/4 канал