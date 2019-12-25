Красноярский суд приговорил к колонии двоих мужчин за убийство биатлониста

Преступление было совершено в сентябре 2019 года.

Суд Красноярска приговорил к 14,5 годам лишения свободы Андрея Шилова и Сергея Шмелева, которых обвинили в убийстве их общего знакомого. Об этом пишет "РИА Новости" со ссылкой на пресс-службу суда.

Инцидент произошел в 2019 году. Двое вышеуказанных мужчин поссорились в ходе телефонного разговора со своим знакомым мастером спорта по биатлону Дмитрием Сисигиным. После этого, они направились к нему домой, избили его на лестничной площадке, а затем в его собственной квартире.

Было установлено, что Шилов и Шмелев находились в состоянии наркотического опьянения. Потерпевший умер в больнице, через месяц задержали двоих подозреваемых в избиении.

За свое преступление Шмелеву и Шилову предстоит отбыть четырнадцать с половиной лет в колонии строгого режима. Кроме того, было постановлено взыскать с них около 5,5 миллионов рублей.

Ранее в Братске задержали подозреваемую в убийстве школьника.

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