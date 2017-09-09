Мороженое "Бедный еврей" стало актуальной темой для обсуждения в соцсетях

Фабрика мороженого «Славица» в Набережных челнах начала выпуск нового лакомства под названием «Бедный еврей»

Ранее прославленная своим продуктом "Обамки" фабрика мороженого выпустила в свет новый продукт «Бедный еврей». Об этом говорится на странице компании "Вконтакте". Надпись на новом продукте гласит о том, что это шоколадное мороженое с ароматом чернослива и черносливным джемом. Стоит данный продукт 45 рублей. До этого у компании были в производстве и «Хохол» и «Американец».

Так, в группе фабрики «ВКонтакте» один из интернет-пользователей пошутил: "Хохол есть, американец есть, даже бедный еврей появился. А когда великого россиянина можно будет попробовать?".

В сторону компании прозвучало замечание о том, что нужно быть аккуратнее в выборе названий для новых продуктов.

Компания ранее обвинялась в расизме за продукт "Обамки" два года тому. На что руководство молочного завода заявило, что название не носит каких-либо политических оттенков.

Фото: vk.com