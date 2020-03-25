Красноярский губернатор поручил ограничить выезд людей

Красноярский губернатор Александр Усс поручил ограничить выезд людей в регионе. Такое распоряжение он дал в связи с распространением коронавируса. Об этом сообщили в пресс-службе субъекта после видеоселектора Усса с главами районов.
В сообщении сказано, что жителям запретят покидать границы муниципальных образований. Исключением смогут стать неотложные случаи. При этом сам Усс подчёркивает, что "вирус паники страшнее инфекции".
В Красноярском крае зафиксировано пять случаев заражения коронавирусом. В регионе сотрудников переводят на удалённую работу.
Ранее в России выписали более 10% заболевших коронавирусом.
Видео: YouTube / krskstate.ru
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