Красноярский губернатор поручил ограничить выезд людей

Жителям запретят покидать границы муниципальных образований.

Красноярский губернатор Александр Усс поручил ограничить выезд людей в регионе. Такое распоряжение он дал в связи с распространением коронавируса. Об этом сообщили в пресс-службе субъекта после видеоселектора Усса с главами районов.

В сообщении сказано, что жителям запретят покидать границы муниципальных образований. Исключением смогут стать неотложные случаи. При этом сам Усс подчёркивает, что "вирус паники страшнее инфекции".

В Красноярском крае зафиксировано пять случаев заражения коронавирусом. В регионе сотрудников переводят на удалённую работу.

Ранее в России выписали более 10% заболевших коронавирусом.

Видео: YouTube / krskstate.ru