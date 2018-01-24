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Красноярские автоинспекторы задержали нетрезвого водителя

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Его арестовали на 10 суток.

Автоинспекторы Красноярского края задержали нетрезвого водителя. Об этом сообщили в пресс-службе ГУВД по региону.

По данным следствия, во время патрулирования автодороги Емельяново – Частоостровское сотрудники ДПС заметили на проезжей части квадроцикл, который вилял из стороны в сторону. Несмотря на требования полицейских остановиться, водитель продолжил движение, увеличивая скорость. Отмечается, что на пассажирском месте ехали двое взрослых и малолетняя девочка.

Водитель свернул в поле и попытался скрыться, но был задержан правоохранителями. Мужчина был в стадии алкогольного опьянения. В отношении гражданина было составлено несколько административных материалов. Его арестовали на 10 суток.

Ранее мы сообщали, что в Коммунарке выявили 26 нарушителей миграционного законодательства.

Видео: ГУВД по Красноярскому краю

Теги: задержание, красноярский край, нетрезвый водитель, полиция
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости России,

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