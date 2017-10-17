Красноярск: На уроке физкультуры умер третьеклассник на глазах у детей

Появились подробности трагедии.

В одной из школ Железнодорожного района города Красноярска сегодня, 17 октября, во время урока физкультуры скончался 10-летний ребенок.

На обычном уроке физкультуры в школе во время разминочной пробежки ученик 3го класса потерял сознание, упал и перестал дышать. Учитель незамедлительно бросился к ребенку, одноклассники позвали медика, учителя вызвали "скорую". Врачи возле ребенка оказались всего спустя несколько минут. Но, несмотря на все реанимационные мероприятия и усилия медиков, мальчик умер.

Следственное Управление Следственного Комитета России по Красноярского края проводит доследственную проверку. По предварительной информации, в школе №12 краевого центра во время бега 10-летнего мальчику стало плохо. Ребенок упал и потерял сознание, ему оказывал помощь школьный медработник, была вызвана скорая медицинская помощь. Однако, несмотря на реанимационную помощь, ребенок скончался, предположительно, из-за проблем со стороны сердечно- сосудистой системы.

"В рамках проверки будут установлены все обстоятельства происшествия, дана правовая оценка действиям медицинских работников в части полноты, качества, своевременности оказываемой медицинской помощи. В настоящее время следствие изучает медицинскую карту ребенка. Для установления причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", - сообщается на сайте СУ СК РФ по Красноярскому краю.

Видео: Piter.TV