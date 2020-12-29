Красносельский районный суд арестовал семь человек за нарушение порядка проведения митинга

Максимальная санкция составила 13 суток ареста.

Красносельский районный суд Петербурга рассмотрел 20 материалов по делам об административных правонарушениях за нарушение установленного порядка организации либо проведения митинга. Часть активистов получила штраф, часть — арест. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Десяти людям назначили наказание в виде штрафа в 10 тыс. рублей, одному человеку назначили 5 тыс. рублей, а двоим придется заплатить по 15 тыс. рублей.

Владиславу Шитикову, Идрисли Мирдамат Рзван оглы, Таисии Черкасовой, Дмитрию Козлову придется провести 10 суток под арестом, Елизавете Парфеновой — 7 суток, Давиду Шустову — 2 суток, а Павлу Бородкину — 13 суток.

На текущий момент в Московском районном суде зарегистрировано 12 материалов и несколько материалов зарегистрировал Октябрьский районный суд.

Ранее главу штаба Навального в Петербурге арестовали на 6 суток.

Фото: Piter.TV