Краснодарские убийцы хранили в холодильнике человеческое мясо

Накануне в Краснодаре из квартиры обвиняемых в убийстве изъяли человеческое мясо. По данным следствия, человеческие останки принадлежат женщине, которую ранее убили хозяева жилища.

Как сообщает "Фонтанка", в Краснодаре из квартиры обвиняемых в убийстве изъяли человеческое мясо. По версии следствия, останки принадлежат женщине, убитой хозяевами жилища.



Руководитель управления Следственного комитета России (СКР) по Краснодарскому краю Вадим Бугаенко рассказал, что мясо хранилось в холодильнике в стеклянной банке. Оно с вероятностью 99,9 процента принадлежит женщине, убитой на улице Гастелло 8 сентября.



Также Вадим Бугаенко отметил, что других банок с мясом в ходе обыска не нашли.



Ранее следствие сообщало о расследовании уголовного дела об убийстве женщины, по подозрению в совершении которого были арестованы 35-летний местный житель и его жена. На данный момент им предъявлены обвинения.



Следствие считает, что 8 сентября супруги были на заброшенной территории в районе улицы Гастелло вместе с женщиной, с которой познакомились в этот же день. Во время распития спиртного у них произошла ссора, в результате чего мужчина убил новую знакомую. После он расчленил тело погибшей, часть фрагментов спрятал на месте преступления, а часть забрал с собой.