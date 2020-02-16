Козловский прокомментировал обвинения в плагиате сериала "Чернобыль"

В воскресенье, 16 февраля, стало известно о том, что Козловский ответил на обвинения в плагиате сериала "Чернобыль". Актер опубликовал в Instagram пост с объяснениями.
Актер и режиссер киноленты "Чернобыль: Бездна" Данила Козловский попросил не сравнивать его фильм с сериалом от HBO
"Не торопитесь нас сравнивать с вышедшим недавно сериалом ",
—заявил Козловский.
В главных ролях помимо Козловского такие российские актеры, как Равшана Куркова, Оксана Акиньшина, Артур Бесчастный и Николай Козак.
Кинолента выйдет в российский кинопрокат 8 октября 2020 года.
Ранее мы сообщали о том, что вышел трейлер фильма "Чернобыль: Бездна" с Козловским.
Видео: Youtube / Filmed, HBO
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