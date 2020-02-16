Козловский прокомментировал обвинения в плагиате сериала "Чернобыль"

Артист добавил, что тема заслуживает того, чтобы о ней создавались фильмы в разных жанрах.

В воскресенье, 16 февраля, стало известно о том, что Козловский ответил на обвинения в плагиате сериала "Чернобыль". Актер опубликовал в Instagram пост с объяснениями.

Актер и режиссер киноленты "Чернобыль: Бездна" Данила Козловский попросил не сравнивать его фильм с сериалом от HBO

"Не торопитесь нас сравнивать с вышедшим недавно сериалом ", —заявил Козловский.

В главных ролях помимо Козловского такие российские актеры, как Равшана Куркова, Оксана Акиньшина, Артур Бесчастный и Николай Козак.

Кинолента выйдет в российский кинопрокат 8 октября 2020 года.

Ранее мы сообщали о том, что вышел трейлер фильма "Чернобыль: Бездна" с Козловским.

Видео: Youtube / Filmed, HBO