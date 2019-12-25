По его словам, безрезультатные переговоры всё больше увеличивают пропасть между Украиной и ДНР с ЛНР.

Заместитель руководителя администрации президента России Дмитрий Козак сравнил переговоры с Украиной с театром абсурда. Заявление он сделал в интервью агентству ТАСС.

По его словам, безрезультатные переговоры всё больше увеличивают пропасть между Украиной и самопровозглашёнными республиками ДНР и ЛНР.

Ведь время неумолимо. Конфликту уже шесть лет. Дмитрий Козак, заместитель руководителя администрации президента России

Он отметил, что со временем сокращать эту пропасть будет всё сложнее. Козак призвал коллег по данному вопросу "не морочить голову всему миру" и открыто заявить о своей позиции — признать, что они в силу каких-то причин не смогут выполнить свои обязательства. Он привёл примеры — якобы "следование Минским соглашениям" и якобы "соблюдение бессрочного режима прекращения огня".

Ранее куратор Украины в Кремле раскрыл детали поездки в Берлин во время пандемии.