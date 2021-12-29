Козак назвал учения стран НАТО у границ РФ недопустимым

Замглава администрации президента РФ призвал военный альянс не оправдывать действия обеспечением безопасности Украины.

Заместитель начальника администрации президента России Дмитрий Козак назвал военные учения стран НАТО у российских государственных границ недопустимым. По мнению чиновника, эти маневры не имеют никакого отношения к безопасности Украины. Такое мнение специалист высказал журналистам на пресс-конференции, организованной по результатам встречи политических советников лидеров "нормандского формата" в Париже.

Это недопустимо. У наших границ проводятся масштабные маневры вооруженных сил стран, прямо у наших границ. Мы не можем тоже на это смотреть сквозь пальцы. Дмитрий Козак, замглавы администрации Владимира Путина

Ранее Дмитрий Козак прокомментировал итоги переговоры "нормандской четверки" в Елисейском дворце. Он сообщил, что разговор между Францией, Германией, РФ и Украиной был непростым, но откровенным. Мероприятие длилось на протяжении 8,5 часов.

Козак заявил о существенном снижении числа обстрелов Донбасса.

Фото и видео: