В Петербурге ищут хозяев для 21 мохнатого питомца

Трогательное послание опубликовали на одном из Интернет-порталов.

Сердобольные петербуржцы ищут хозяев для 8 котов, 9 кошек и 4 котят. Объявление с таким заголовком появилось на портале "Пикабу".

У целой своры пушистых собратьев умерла пожилая хозяйка. Всех питомцев (21 существо!) взяли на попечение молодые петербуржцы. Среди пушистых - 8 котов, 9 кошек и 4 котенка. Особей мужского пола сразу же кастрировали. Однако вскоре всем пушистикам понадобилась серьезная помощь специалистов. У многих котов не видел один глаз, а некоторые оказались полностью слепыми. Медики установили: пока животные были без присмотра, они подхватили несколько вирусов. Комбинация заболеваний привела к тому, что пушистые ослепли. Однако новые хозяева не сдавались, и многих животных удалось спасти:

Началась каждодневная борьба за оставшиеся глаза и реанимацию глазниц. Мы победили и вирус отступил. К слову, человеку или другим привитым животным он не передается.

Из 21 животного своих новых хозяев обрели уже три котенка. Осталось пристроить в хорошие руки 18 котов. Пока питомцы ждут своего нового дома, временные хозяева дали им имена: Яшка, Тарас, Серёга, Баффи, Зоя, Герда… Всего представлено два семейства: котики с белой шерсткой и серые пушистики

Вот, например, Правоглазый и Левоглазый – одни из самых ласковых питомцев в компании.

Пуфик, Барсук, Маруся и Баффи - четверо представителей другого поколения кошачьей семьи, Им около 2,5 лет. Очень контактные, добрые и широкомордые.

- подписали хозяева под следующей серией фото.

Семейство серых котов в компании из 18 питомцев представляют Хлоя, Зоя и Глиста.

Пушистые модели на фото - это еще не вся компания. Остальные коты имеют такую мохнатую визитку на сайте Пикабу. Всем, кто хочет помочь этим животным или забрать их в свою семью, нужно позвонить по номеру:+7(921)647-00-94. Вам ответит девушка по имени Ася. Она расскажет все детали.

Фото: сайт Пикабу.