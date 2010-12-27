Пушистик Ромео из Кировска едва не поплатился жизнью из-за любви

Неудержимо визжащего горе-любовника в окне одного из первых этажей жилого дома, находящегося по улице Новой, увидела мимо проходившая женщина. прохожая. Именно она и стала его спасительницей.

В минувшую среду, 20 марта, в городе Кировске Ленинградской области домашний кот, учуяв запах весны и соседских кошек, попытался сбежать из дома, однако попытка оказалась неудачной и мало того, едва не привела к гибели пушистого Ромео. Информация об этом появилась в одном из пабликов соцсети "ВКонтакте".

Неудержимо визжащего горе-любовника в окне одного из первых этажей жилого дома, находящегося по улице Новой, увидела мимо проходившая женщина. прохожая. Именно она и стала его спасительницей.

По словам очевидцев, поначалу кота пытались затолкать швабрами назад в комнату, но безуспешно. Обратились к соседям, раздобыли тумбочку и табуретку, после чего, поднявшись на один уровень со стеклопакетом, извлекли голову животного из щели окна. Несмотря на некоторый шок и потерю координации, хвостатый Ромео не преминул как ни в чем не бывало отправиться на поиски любовного приключения.

По словам спасительницы, если бы она чуть-чуть замешкалась, животное бы погибло.

Спасли котика! С большим трудом, ещё б чуть-чуть и... Пройти мимо было невозможно… Кот действительно чуть не сдох! Может, коты и прыгают удачно, а ему не повезло, он издавал истошные звуки уже, а когда его освободили, у него координация была потеряна! Первый этаж, мы сначала пытались двумя швабрами назад в квартиру подтолкнуть, но поняли, что не поможет. Сосед с этого же подъезда вынес тумбочку и табуретку и всё получилось! Если бы на руки пошёл забрала бы! Ольга Юнусова, житель Кировска

Источник: сетевое издание ОАО "ЛОТ"