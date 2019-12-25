Костромичка нашла на улице 267 тысяч рублей

С помощью полиции удалось найти владельца пакета с деньгами.

В Костроме жительница города нашла на улице пакет с большой суммой денег.

РИА Новости со ссылкой на УМВД Костромской области сообщает, что 9 апреля жительница Костромы нашла на улице "файл" с 267 000 рублей. Она не раздумывая отнесла деньги в полицию, чтобы найти хозяина немаленькой суммы. Но в полицию о пропаже никто не сообщал.

Сотрудники полиции смогли найти хозяина денег. Ей оказалась директор мебельного салона, а деньги предназначались на зарплату сотрудникам. Женщина положила пакет с деньгами в карман, но тот оказался с дырой. Когда женщина обнаружила пропажу, денег уже не было, а в полицию обратиться не догадалась.

Деньги вернули хозяйке, которая искренне благодарит честную женщину и полицейских.

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